Generalsekretær i NFF, Karl-Petter Løken, er bekymret for økonomien i kvinnefotballen. Foto: Emilie Holtet / NTB Foto: Foto: Emilie Holtet / NTB

Den samlede økonomiske oversikten for toppfotballen viser at Eliteserien og 1. divisjon for menn omsatte for 2,8 milliarder før spillersalg i 2023. Det er en økning på 28 prosent fra året før. Kostnadene økte på sin side bare med 17 prosent i samme periode.

Regnskapstallene til de samme klubbene endte samlet sett med et positivt årsresultat på godt over en halv milliard kroner. Toppserieklubbene (minus 2,4 millioner) og 2. divisjonsligaklubbene (minus 11,5 millioner) ender med negative årsresultater.

– Det er gledelig å se en god økonomisk utvikling i toppen av herrefotballen. Toppserien leverer for andre år på rad negativt årsresultat, det er ikke bærekraftig over tid. Kvinnefotballen i Europa er i rask endring. Det er viktig at vi henger med på denne utviklingen, og det er bra at det investeres, men det er viktig at man også har kontroll på økonomien, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken.

I alt ti klubber havnet i det som klassifiseres som økonomisk rød sone da Norges Fotballforbund tirsdag presenterte toppklubbenes regnskaper for 2023.

Oversikten baserer seg på den økonomiske situasjonen i de enkelte klubbene ved utgangen av 2023. Det er klubblisensnemnda som står bak gjennomgangen.

Oversikten omfatter de tre øverste divisjonene på herresiden i norsk fotball samt Toppserien for kvinner.

I Eliteserien for menn havner ingen av klubbene i rød sone. På nest øverste nivå blinker det derimot rødt for Levanger, Sandnes Ulf og Start. Sandnes Ulf er i rød sone for tredje rapporteringsperiode på rad, mens Start falt ned i samme kategori i fjor sommer.

I Toppserien havner også tre klubber i kategorien der det kreves tett oppfølging i tiden som kommer: Arna-Bjørnar, Røa og LSK Kvinner. Sistnevnte sliter tungt økonomisk og er ilagt ett poengs trekk i 2024 av klubblisensnemnda.

Arna Bjørnar og Røa var også i rød sone i fjor sommer.