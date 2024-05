Midtjylland kunne dermed juble for klubbens fjerde seriegull og det første siden 2019/20-sesongen. I tillegg til Brynhildsen er også Arne Sandstø i trenerteamet til den danske klubben. Han gikk til Midtjylland i fjor sommer etter sju år i Jerv.

Brynhildsen utlignet til 2-2 før tidligere eliteseriekjenning Aral Simsir satte inn 3-2. Silkeborg utlignet til 3-3, men det betød ingenting ettersom Brøndby tapte 2-3 for AGF.

Midtjyllands tre mål kom i løpet av sju minutter like etter hvilen etter at Silkeborg ledet 2-0 til pause.

Før den avsluttende runden var det Brøndby som var i førersetet med bedre målforskjell. Men de gulkledde, med Sebastian Sebulonsen og Ohi Omoijuanfo på laget, klarte ikke å innfri.

Sebulonsen-scoring

Sebulonsen scoret sitt første mål for sesongen da han utlignet til 2-2 via stolpen. Tolv minutter før slutt scoret Patrick Mortensen 3-2. Et hardt press mot slutten holdt ikke for Brøndby. De gulkledde brente mange store sjanser.

Midtjylland-fansen stormet banen etter den heseblesende avslutningen. Kampen hadde også en ekstra ingrediens etter som Kristoffer Olsson var tilbake på arenaen.

For tre måneder siden mistet Midtjylland-spiller Olsson bevisstheten i sitt hjem da han ble rammet av flere blodpropper i hjernen. Søndag var han tilbake på tribunen for å se serieavslutningen.

– Større enn pokaler

– Det er så jeg får tårer i øynene, sa Midtjyllands sportsdirektør Claus Steinlein til Viaplay, gjengitt av Ekstra Bladet.

Olsson har fått tilbake motorisk funksjon og taleevne. Han spiser også selv og trener på å gå.

– Da man så hvordan han var i slutten av februar. At det var livet han kjempet for. At han er her i dag, er større enn pokaler, gull og alt mulig, sa Steinlein.

Olsson fikk applaus fra hele stadion åtte minutter ut i kampen mot Silkeborg.