– Med spissingen av andredivisjon for kvinner har det blitt en vesentlig nivåheving på det sportslige, og det er dermed svært gledelig at eksponeringen igjennom et styrket tilbud med streaming også er på plass. I Molde FK er vi i gang med en offensiv satsing på kvinnefotballen vår og vi ser på vekstpotensialet som stort. Med streaming igjennom MyGame vil alle interesserte kunne følge sitt lag – denne tilgjengeligheten er vesentlig for å styrke vårt eget produkt og bygge videre på dette, sier Erlend Holmlund, leder kvinnefotball i Molde FK, i en pressemelding.

– Det er veldig gledelige nyheter at kampene i 2. divisjon omsider skal strømmes, på lik linje med gutta i 2. divisjon. Dette gir et løft for hele ligaen, og vi vet at det er mange ivrige fans og familiemedlemmer i LSK Kvinner som blir veldig glade for dette, sier daglig leder Gunn Brennhaugen.