Hamilton kjørte i mål som nummer åtte, men fikk så 20 sekunders straff etter målpassering og falt ned til 16. plass. Russell ble nummer 12.

– Det er krise for Mercedes, fastslår Viaplay-kommentator Thomas Schie når George Russell sliter med å avansere forbi Zhou Guanyu i Sauber-bilen.

– Bilen mangler toppfart, sier Schie når Hamilton sliter med å komme seg forbi Haas-føreren Kevin Magnussen.

Hamilton ble også forbikjørt av RBs Yuki Tsunoda.

– Nå koker det nok i topplokket til Hamilton, sier Schie.

Underveis meldte Lewis Hamilton i teamradioen:

– Jeg er veldig sakte rett fram.

– Vi er ikke bedre. Vi må bare innse at vi er syv tideler for dårlig, sa Hamilton på forhånd. Med det mener han at Mercedes-bilene er 0,7 sekunder bak de raskeste bilene.

Lewis Hamilton er også under etterforskning for å ha kjørt for fort i pitlane. Det betyr at han han risikerer å ende enda lenger ned. Han kjørte i mål som nummer åtte.

Det var lenge en artig duell om 3. plass mellom Daniel Ricciardo og Sergio Pérez i søsterteamene RB og Red Bull. For australieren er drømmen å overta setet til Sergio Pérez i 2025. Etter en tung start på sesongen har Ricciardo gjort det bra i det siste.

Han klarte ikke å følge farten til Pérez i lengden, men klarte å holde Carlos Sainz bak seg helt til mål. Dermed ble Ricciardo nummer fire og Sainz nummer fem.

– Det kan se ut som om Ricciardo er tilbake, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay.

Det er Ricciardos beste plassering siden Russland Grand Prix i 2021.

Lando Norris måtte gi seg på første runde. Det smalt mellom ham og Lance Stroll. Synd for McLaren-føreren, som har vist lovende takter denne helgen.

– Det er sånt som skjer når det kommer fire biler i bredden, sier Thomas Schie på Viaplay-sendingen.

– Hvis det er noen som skal ha straff i den situasjonen, må det i så fall være Lewis Hamilton, som presset Fernando Alonso.

Charles Leclerc ble nummer to og Sergio Pérez nummer tre.