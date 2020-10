Kampoppsettet er klart: Moldes hjemmekamp mot Arsenal spilles 26. november

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) la fredag kveld ut for europacupene. Molde innleder gruppespillet borte mot irske Dundalk 22. oktober.

Deretter blir første hjemmekamp mot Rapid Wien fra Østerrike en uke senere. Kamp nummer tre blir mot Arsenal i Nord-London 5. november, mens lagene møtes på nytt i Molde tre uker etterpå.

Molde kan ha 600 tilskuere på hjemmekampene sine i europaligaen. Et spenningsmoment for klubben blir å se om regjeringen har hevet maksgrensen før Arsenal kommer til byen.

Erling Moes lag avslutter gruppespillet mot Dundalk hjemme og Rapid Wien borte henholdsvis 3. og 10. desember.

MFK blir eneste norske lag på herresiden som spiller i Europa utover høsten.

United starter i Paris

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United har fått en knalltøff rute i Champions League. Storklubben åpner comebacket i turneringen borte mot Paris Saint-Germain 20. oktober.

For de franske vertene blir det et revansjoppgjør for det dramatiske kvartfinaletapet for United i 2019.

Manchester Uniteds første hjemmekamp blir mot Alexander Sørloth og hans RB Leipzig 28. oktober. Rødtrøyene skal i kamp tre og fire møte tyrkiske Basaksehir med Fredrik Gulbrandsen i stallen. Bortekampen spilles 4. og hjemmekampen 24. november.

Solskjær får videre hjemmemøte med PSG 2. desember, mens gruppespillet avsluttes i Tyskland mot Leipzig seks dager senere.

Roma-tur først for Haaland

Erling Braut Haaland og resten av Borussia Dortmunds stjernegalleri innleder europacupsesongen mot Lazio i Roma. Det tyske laget fikk en overkommelig trekning og er forventet å ta seg videre til utslagsrundene i Champions League.

Dette blir Dortmunds fem øvrige gruppekamper: Zenit St. Petersburg (hjemme 28/10), Brugge (borte 4/11 og hjemme 24/11), Lazio (hjemme 2/12) og Zenit (borte 8/12).

