Hareide tordner mot fotballforbundet: – Det er hårreisende

– Slik vi forstod det da de ble tatt ut, så ble det kommunisert at spillerne skulle være hjemme, men kunne trene med oss. De skulle være i karantene utenom kohorten vår, og det er ikke noe problem. Men nå sender de altså våre spillere på fly gjennom Europa, via Zürich til Malaga. Det i seg selv er skremmende, for de kan like godt bli smittet på en flyplass eller fly. De burde blitt flydd direkte ned fra Oslo hvis de var viktige for landslaget, sier en glad, men forbannet Hareide etter å ha sett spillerne snu 0–1 til 4–2-seier mot Stabæk.

Rosenborgs forståelse av karantenebestemmelsen var at de hjemlige landslagsspillerne ville slippe hjemreisekarantene etter landskampene mot Luxembourg (2. juni) og Hellas (6. juni) i Malaga, ifølge rbkweb.com.

– I tillegg mister vi tre dager med dem i forberedelsene med kampen mot Strømsgodset. Jeg syns det er helt hårreisende. Forbundet burde orientert oss mye mer i forkant om hva som ville skje. At myndighetene setter dem i karantene, kan ikke vi gjøre noe med, men vi må vurdere om vi skal sende folk av gårde. Vi vil ikke ta fra noen muligheten til å spille på landslaget, men jeg syns det er jævlig dårlig håndtert, sier Hareide.

Varsler rabalder

I høst venter europacupkamper og kvalifisering til Conference League for Rosenborg. Det kan bety lignende utfordringer.

– Hvordan skal vi håndtere våre eurocupkamper? Vi vet jo ingenting om det. Vi kan ikke reise noe sted, og ingen kan komme inn. Skal vi reise ut og spille begge kamper ute, og be om utsettelse og karantene før vi spiller neste kamp? Det er slike ting vi må vite mer om, og jeg syns forbundet har håndtert det på en veldig rar måte informasjonsmessig.

– Er det først og fremst dårlig kommunikasjon du reagerer på?

– Ja, for det var ikke slik det ble fremstilt da troppen ble lest opp. Da ble det fremstilt som at de kunne gå hjemme i karantene, men trene med oss før de gikk hjem igjen. Men nå får de ikke komme på treningsfeltet engang. Vi tester spillerne hele tida, så den største risikoen for spillerne våre nå er når de må reise med rutefly via Zürich til Malaga. Hvis det skjer noe med våre spillere nå, så blir det rabalder.

– Hva mener du?

– Det blir rabalder. Det bør være klinkende klart hva vi har å forholde oss til. De burde ha fløyet Bodø/Glimt-, Molde- og Rosenborg-spillerne direkte ned til Malaga, i stedet for å ha dem via flyplasser og i fly sammen med hvem som helst. Sist gang fikk vi tilbake én smittet spiller og én i karantene. Det kosta oss kanskje medaljene i fjor.

Patrick Berg gleder seg til landskamp.

– Det er hva det er. Vi får ikke gjort noe med det, sier Patrick Berg til VG.

Team Manager i Bodø/glimt Håvard Sakariassen er skuffet over fotballforbundet.

– Det er svært uheldig for vårt produkt at vi mister fem spillere i treningsgruppen vår i etterkant av landslagssamlingen. Dette betyr at vi mister en av de få treningsuken vi har i vår sesong. Vår klare forventning var, ved et eventuelt uttak av Glimt-spillere, at et fritak fra karantenereglene skulle være på plass, sier Sakariassen til VG.

– Har kommunisert på mange måter

Direktør for toppfotball og landslaget i Norges fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, melder at de en halvtime før den norske troppen skulle offentliggjøres på onsdag fikk vite at de ville få et unntak fra innreisekarantereglene, og at det betød at spillerne slapp karantenehotell og kunne trene og spille kamp underveis i karanteneperioden.

«De nærmere detaljene og ordlyden ble fastsatt i forskriften senere på på dagen. Da ble det klart at vi fikk unntak på linje med OL- og PL-utøvere, mao. unntak fra hovedregel om karantenehotell og innreisekarantene i 10 dager på den måten at spillerne kan trene og spille kamper med laget sitt etter negativ test etter dag 3.

Dette har vi kommunisert på mange måter til klubbene, blant annet i et eget informasjonsmøte med klubbene dagen etter pressekonferansen og i direkte samtaler med flere daglige- og sportslige ledere i de berørte klubbene. Dette er kompliserte og nye regler som myndighetene endrer ofte. Vi gjør vårt ytterste for at klubbene skal få løpende informasjon om alle endringer.»