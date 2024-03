Mathias Fjørtoft Løvik (20) var tatt ut til U21-troppen som skal møte Nederland og San Marino 21 og 26. mars. Nå har han meldt forfall.

Hovedpersonen selv ønsket ikke å stille til intervju med Rbnett etter treningskampen mot Brann på Aker stadion tirsdag, der han ikke var med i troppen. Han henviste til MFK-lege Martin Engeland, som foreløpig ikke har besvart Rbnetts henvendelse.

Løvik har slitt med skadeproblemer de siste månedene og fikk seg en smell i kneet i bortekampen mot Club Brugge forrige uke og ble byttet ut etter 67 minutters spill.

Etter kampen snakket han ut om situasjonen som førte til at han måtte ut.

- Først gikk jeg på et løp og så kom ballen bak. Jeg fikk et dårlig touch og da var det en 50/50 duell. Det ble kne mot kne, så følte jeg at jeg fikk en vridning. Jeg tror det rett og slett bare var kne mot kne. Det er null problem og forhåpentligvis er jeg klar igjen snart, sa 20-åringen til Rbnett.

- Jeg var mest redd. Det var veldig vondt der og da. Det var en av de verste smertene jeg har hatt. Da kom det et par tårer og jeg fryktet det verste. Kneet er bedre nå og jeg klarer å gå på det. Det er ikke så alvorlig, sa en optimistisk Løvik.

Etter kampen hadde han er håp om å kunne dra på landslagssamling med U21-landslaget. Slik ble det ikke.

- Jeg skal på samling mest sannsynlig. Jeg tviler på at dette har noe å si, men jeg skal ikke si noe nå. Jeg reiser på mandag, etter planen. Jeg satser på at det ordner seg, sa Mathias Fjørtoft Løvik etter bortekampen mot Club Brugge.