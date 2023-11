Mindre enn ett år gjenstår før OL-ilden tennes i Paris. Allerede er transportinfrastrukturen i byen under et enormt press på daglig basis, med både pendlere og turister som klager over dårlig frekvens, overbefolkning og urenslighet på tog og T-bane.

Ordfører Anne Hidalgo sier nå at selv om infrastrukturen rundt sommerlekene vil være klar, «er det to ting vi ikke vil være klare for», nemlig transportutfordringene og utfordringene med hjemløshet.