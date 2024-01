Dette skriver Aftonbladet og Expressen.

Ifølge de svenske avisene oppsto det kaos da supportere fra de to lagene, som var plassert ved siden av hverandre, begynte å skyte fyrverkeri mot hverandre.

Djurgården-supportere skal også ha prøvd å hoppe over gjerdet mellom supporterfeltene.

– Det er veldig synd at arenaen vår er slik den er, at begge supportergruppene står tett på hverandre. Det skal bygges en ny tribune for bortesupportere og da blir de ikke like nær hverandre, sier Jerry Nilsson, sikkerhetsansvarlig i VSK, til Discovery.

Kampen ble først stoppet i 15 minutter før den ble satt i gang igjen. Men etter 67 minutter måtte kampen avbrytes for godt på grunn av nye bråk.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.