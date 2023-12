Magne Hoseth skal være aktuell for trenerjobben i Start, hevder TV 2.

Tirsdag kveld skriver tv2.no at sentrale aktører i Start vært i samtaler med Hoseth i håp om at han skal bli klubbens nye hovedtrener.

Etter det Romsdals Budstikke forstår har det vært uformell kontakt mellom partene, men det skal ikke ha vært konkrete samtaler om jobben.

Sportssjef Magni Fannberg sier til TV 2 at det er totalt ukjent for ham at det skal skje endringer i ansettelsesforholdet til Starts nåværende hovedtrener Sindre Tjelmeland, som har kontrakt ut kommende sesong.

Ifølge kanalen ønsker ikke Tjemeland å kommenter saken. Det gjør heller ikke Hoseths rådgiver Sverre Mauseth.

Ifølge TV 2 opprettet nylig Start gruppe som skal stake ut en langsiktig profil for klubbens framtid. Både personer fra denne ressursgruppen og styremedlemmer skal ha bidratt i samtalene med Magne Hoseth, får TV 2 opplyst.

Magne Hoseth skriver dette om ryktene i en sms til Rbnett tirsdag kveld:

«Jeg forberedte meg til den viktigste kampen i Klaksviks historie. Og nå er det to dager til jeg får se familien».

Torsdag spiller Klaksvik siste gruppespillkamp i Conference League mot franske Lille. Det færøyske sensasjonslaget kan ikke gå videre til sluttspillet, men ligger på tredjeplass ett poeng foran Olimpija Ljubljana før siste runde. Seier eller uavgjort vil uansett gi Klaksvik ytterligere millioner inn på konto.

For to uker siden ble det klart at Klaksvik ikke kan gå videre i Conference League etter 1-2-tapet mot Slavia Bratislava i nest siste runde.