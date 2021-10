For med tre scoringer sørget Lindseth for at Sarpsborg 08 vant en bortekamp i Eliteserien for første gang siden Rosenborg ble beseiret på Lerkendal 20. juni.

– Det var deilig. Det er første gang jeg scorer tre mål på seniornivå, sier Lindseth til Discovery+.

– Lindseth har tatt store steg, og det fikk vi betalt for i dag, sier Sarpsborg 08-trener Lars Bohinen til Discovery+.

Kristiansund tapte på eget gress for første gang siden Bodø/Glimt vant 2–0 der 12. mai.

Dermed taper Christian Michelsens mannskap dyrebare poeng i jakten på klubbens første medalje i Eliteserien. Det er nå to poeng opp til både Viking og Rosenborg på henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

– Jeg tviler ikke på at guttene prøvde, men det funket ikke i dag. Det er altfor mange som ikke er oppe på sitt normale nivå. Det var tamt, sier Michelsen til Discovery+ etter kampen.

Tidligere i uken ble det klart at Lars Bohinen ikke fortsetter som Sarpsborg 08-trener etter sesongen, og kanskje det ga en forløsende effekt i søndagens kamp.

– Det var overbevisende. God kamp fra start til slutt. En meget god kamp på en veldig vanskelig bortebane, sier Bohinen.