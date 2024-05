FIA har mottatt en søknad om dispensasjon for såkalt «superlisens» for Antonelli, skriver Autosport.

– En dårlig nyhet for Logan Sargeant, sier Viaplay-kommentatorene Atle Gulbrandsen og Thomas Schie.

De tror at planen til Mercedes er å plassere Antonelli hos kompanjongene i Williams-teamet i 2024 – for at italieneren skal kunne få litt Formel 1-erfaring i 2024 og så erstatte Lewis Hamilton i Mercedes fra 2025.

– Jeg tror Sargeant innser at Formel 1-eventyret hans snart er over, sier Gulbrandsen etter at amerikaneren ble nest sist i fredagens sprint-kvalik.

Williams avviser likevel fredag at de har en plan om å erstatte Sargeant med Antonelli, melder Autosport.

Formel 1 innførte en aldersgrense på 18 år i 2016.

Andrea Kimi Antonelli utkjempet en hard duell med norske Martinius Stenshorne om sammenlagtseieren i det såkalte FRECA-mesterskapet i 2023.

Men i stedet for – som Stenshorne – å gå videre til Formel 3, ble Antonelli plassert direkte i Formel 2, der han blant annet konkurrerer med en annen nordmann, Dennis Hauger.

Toto Wolff har tidligere sagt at Mercedes er svært opptatt av å beholde Antonelli slik at vidunderbarnet ikke forsvinner til andre team.

Fredag kveld var det kvalifisering til lørdagens sprintløp i Miami. Det gikk ikke bra for Mercedes.

Verken George Russell eller Lewis Hamilton kom inn blant de ti beste.

– Jeg tror Hamilton ser fram mot en ny utfordring i Ferrari. Når han har en bil som ikke fungerer, så tror jeg det går ut over motivasjonen, sier Viaplay-ekspert Thomas Schie.

– De blir faktisk slått av en Haas-fører, fortsetter Schie om de to Mercedes-gutta.

McLaren-førerne derimot imponerte lenge. Det er ti (!) forbedringer på McLaren-bilen til helgens løp. Lando Norris mislyktes imidlertid da det gjaldt som mest og ble bare nummer ni i kvalifiseringen. Oscar Piastri ble nummer seks.

Kvalifiseringen ble «selvfølgelig» vunnet av Max Verstappen. Red Bull-føreren ble fulgt av Charles Leclerc og Sergio Pérez. Daniel Ricciardo var den store overraskelsen med 4. plass. Han jublet over mållinjen. Australieren slet fra starten av sesongen, men har hevet seg.

– Hva skjedde med de andre? undret Red Bull-fører Verstappen på teamradioen etterpå. Han skjønte ikke helt hva som hadde hendt i den avgjørende kvalik-delen.

– Det føltes ganske dårlig, sier han i arenaintervjuet.

– Med det var nok vanskelig å få dekkene til å fungere i den tredje sekvensen.

Lørdagens sprintløp går klokka 18.00 på Viaplay. Det er 19 runder uten depotstopp. Senere lørdag kveld, klokka 22.00, er det kvalifisering til søndagens Grand Prix-løp.