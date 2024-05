– Jeg tror ikke det er noen lykkeligere enn meg i verden akkurat nå, sier Josko Gvardiol til Viaplay.

Kroaten ble i sommer hentet for en milliard kroner og står nå med fem mål de siste syv kampene i alle turneringer.

Manager Pep Guardiola er storfornøyd med tomålsscoreren og hadde ikke sett for seg at kroaten skulle levere slike bidrag offensivt.

– Det var helt uventet. Han er utrolig med begge føttene, normalt er han mer komfortabel med høyrefoten, sier City-manageren til BBC Sport.

Som det så ofte gjør med spillere under manager Pep Guardiola, tok det tid før Gvardiol virkelig forsto hva spanjolen krevde av ham.

– Han var forvirret i enkelte perioder da han kom, mistet ballen mange ganger. Hver gang han hadde ballen, ville han få til noe eksepsjonelt, sa Guadiola etter kampen mot Luton tidligere i vår.

De tok en god prat: Gjør det enkelt. «Han tok beskjeden utrolig godt», sa Guardiola. Og siden har det virkelig løsnet.

JUBEL: Gvardiol og Haaland jubler etter Gvardiols 0–3-scoring. Foto: Zac Goodwin / Pa Photos / NTB

Mateo Kovacic ville også ta del i hyllesten av sin landsmann.

– Han spiller helt utrolig. Jeg har kjent ham lenge, kvalitetene hans er fantastiske. En utrolig spiller og person, sier Kovacic til Citys egne kanaler.

På overtid fikk City straffe. Da så det ut som at 22-åringen hadde lyst på et hattrick.

– Vi diskuterte om jeg skulle ta straffen. Jeg sa jeg hadde lyst, men vi vet hvem som skal ta straffene. Jeg er glad på Julians vegne, sier Gvardiol til TNT Sports etter kampen.

Phil Foden scoret 0–2-målet og Julian Alvarez satte inn 0–4-scoringen på straffen.

To kamper og åtte dager skiller Manchester City fra en historisk fjerde strake Premier League-tittel.

Erling Braut Haaland (23) hadde derimot ikke helt dagen foran mål, uten at det var i nærheten av å true Citys seier.

Hverken han eller trener Pep Guardiola virket å forstå hvordan han bommet på denne sjansen:

Seieren betyr at Manchester City løfter Premier League-trofeet for fjerde gang på rad om de slår Tottenham borte tirsdag 14. mai og West Ham hjemme 19. mai – uansett hva tittelrival Arsenal skulle finne på.

De blir i så fall det første laget noensinne til å vinne tittelen fire år på rad i den engelske toppdivisjonen.

Og Arsenal vet på sin side at de må slå Manchester United borte søndag ettermiddag for å holde et realistisk tittelhåp i live.

Grafikk: sofascore.com