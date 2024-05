Samtidig som elevene Narve Gilje Nordås og Per Svela gikk ut fra klubbhuset på Fana stadion for å varme opp til Trond Mohn Games, ga trener Gjert Ingebrigtsen instrukser til arrangøren.

Han ba om at harene (utøvere som holder en bestemt fart i starten av løp) skulle endre løpsopplegget tilpasset Nordås.

– Stemmer. Planen på forhånd var at harene skulle løpe flat 7.35-fart. Det vil si at harene går ut i 2.31–32 minutter på kilometeren uten å løpe progressivt. Så endret vi det til å holde 7.40-fart og litt tregere fart i starten, men øke på slutten. Det er sånn jeg ofte springer mine beste løp, sier Nordås.

Det er vanlig at den antatt beste løperen i stevner, får velge hvordan harene skal legge opp løpet.

Han vant 3000-meteren med 7.35,75 - før det hadde han pers på 7.41,28.

– Det funket bra, konkluderer Nordås om harehjelpen.

Narve Gilje Nordås vant i Bergen. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling i nære relasjoner mot ett av barna sine. Det gjelder ikke en av løperbrødrene – Henrik, Filip og Jakob – men dreier seg om et yngre familiemedlem. Han avviste VGs spørsmål om intervju etter løpet.

Nordås var langt fra Jakob Ingebrigtsens europarekord på 7.23,63 – og like bak Filip Ingebrigtsens 7.34,00 og Henrik Ingebrigtsens 7.34,80.

– Skal man ta de persene der, må man gå inn for det på forhånd og lade opp litt annerledes. Det kan jeg ta i et Diamond League-løp hvor farten er 7.30. Da skal jeg ikke bare ta de, mens smadre rekordene, sier Nordås om de to sistnevnte.

Han kom til løpet i Bergen med en kropp full av trening. Fremover skal han tone ned mot 1500-meteren på Bislett Games neste uke og EM hvor han har 1500 og 5000 meter på planen.

– I fjor hadde jeg en veldig bra stim inn mot Bislett og siktet mot å slå Henrik Ingebrigtsens pers (3.31,46). Det klarte jeg (3.29,47). Det var et sjokk, helt surrealistisk.

Senere toppet Nordås sesongen med VM-bronse på 1500 meter.

– Jeg håper på den samme tiden i år på Bislett. 3.29 ville vært fint. Det ville vært en fin bekreftelse mot EM og OL.

Per Svela, som har tatt EM-kravet på 5000 meter, løp 3000-meteren i Bergen på 7.50,83. Han klarte ikke å holde åpningsfarten i tet og ble mye løpende alene.

– Det ødela litt. Åpningsfarten var litt for rask. Formen er egentlig grei, sier Svela.

