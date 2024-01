Ragnhild Mowinckel leverte meget godt i søndagens super-G-renn i østerrikske Zauchensee, men pallplassen røk med åtte hundredeler for veteranen.

Lørdag sto Mowinckel gråtende i målområdet da lagvenninnen Vickhoff Lie falt i utforrennet i Østerrike. I super-G-rennet søndag kunne Mowinckel strekke armene i været etter en superprestasjon.

Det ble imidlertid akkurat ikke en etterlengtet pallplass. Molde-jenta var likevel godt fornøyd.

– Dette er så utrolig deilig. Det har vært tøft denne sesongen. Jeg skal ikke si at alt har snudd, men jeg tenkte at jeg bare måtte tørre. Det har vært mye usikkerhet. Jeg tenkte at jeg måtte ta meg sammen, og det verste er å komme i mål og føle at man ikke har prøvd, sa en fornøyd Mowinckel til NRK kort tid før pallplassen røk.

– Sesongbeste

31-åringen åpnet gnistrende på toppen, og på andre mellomtid ledet hun med fire tideler. Veteranens forsprang krympet i siste halvdel av bakken, men i mål viste klokka grønne tall med en fattig hundredel.

– Dette er klart sesongbeste fra Mowinckel. Hun tror nesten ikke det hun ser, utbrøt NRK-kommentator Carl Andreas Wold.

– Vi ser hvor mye dette betyr for henne, la NRK-ekspert Nina Haver-Løseth til.

Østerrikeren Cornelia Hütter, sveitsiske Lara Gut-Behrami og østerrikeren Mirjam Puchner snek seg imidlertid alle foran Mowinckel på senere startnummer. Gut-Behrami ligger an til å vinne rennet når 22 løpere har kjørt.

– Det er ordentlig kult. Her er forholdene fortsatt fine, og Ragnhild elsker dette. Det var gøy å se at hun kjørte på. Dette kan snu hele sesongen. Jeg håper vi kan herje der oppe sammen, sa lagvenninne Kajsa Vickhoff Lie til NRK.

Flere holdt pusten da Vickhoff Lie falt og dundret inn i sikkerhetsnettet i lørdagens utforrenn. 25-åringen kom seg imidlertid helskinnet unna uhellet, og den formsterke fartsalpinisten fikk ristet av seg smellen i tide til super-G-rennet søndag. Der ble det ikke full klaff for 25-åringen.

– Merket ingenting

– Det var veldig gøy. Jeg merket ingenting etter i går, så det var bare å gi gass. Jeg var litt preget i dag tidlig, det skal jeg ikke legge skjul. Når man setter utfor, må man bare glemme det. Hvis ikke er det ikke noe poeng å kjøre, sa Vickhoff Lie til NRK etter sitt renn.

Mowinckel har på sin side slitt stort denne sesongen, og etter den uheldige diskvalifikasjonen i Sölden i november hadde 31-åringen en 9.-plass som beste resultat før søndagens konkurranse.

Mikaela Shiffrin sto over helgens renn i Østerrike. Amerikaneren er med kjæresten Aleksander Aamodt Kilde på sykehuset i Bern etter at nordmannen lørdag krasjet stygt i Wengen-utforen.