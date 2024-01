MFK har hentet fire nye spillere til nå i 2024, men spillerjakten er ikke over. Fredag skriver weszlo.com at den 20 år gamle målvakten Albert Posiadala fra den polske klubben Radomiak er på radaren til Molde. Det polske nettstedet hevder at Molde har fått et bud avslått på den 1,93 meter høye keeperen. Også Meczyki.pl har denne uka skrevet om bud på Posiadala.

20-åringen er fast på laget til Radomiak i den polske toppligaen. Han har spilt 15 seriekamper så langt denne sesongen. Laget ligger på en foreløpig tiendeplass i den polske toppserien Ekstraklasa. Posiadalas kontrakt med Radomiak går ut til sommeren.

Moldes førstekeeper Jacob Karlstrøm ble skadet i Europa League-kampen mot Leverkusen i fjor høst, og har vært i opptrening siden da. Oliver Petersen voktet Molde-buret i siste del av sesongen.

Keepersituasjonen ble også snakket om i denne ukas episode av podkasten RB-sporten.

– Det blir litt spennende å se hva MFK velger å gjøre på keeperplass gjennom denne sesongen, om det blir nå eller i sommer. Før Jacob Karlstrøm ble skadet, var det snakk om at Oliver Petersen kanskje burde ut på et lån for å få mer spilletid på et bra nivå. Kanskje er det tid for det i år. Da trenger man en annen konkurrent til førstekeeperen, sa sportsleder Trond Hustad i Romsdals Budstikke.

Molde-trener Erling Moe var gjest i podkasten, som du kan høre der du lytter til podkast eller her. Det ble også annet overgangsprat i episoden.