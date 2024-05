Det blir etter alt å dømme det siste han gjør i sjefsstolen i Manchester United.

I et stort intervju med nederlandske Voetbal International forteller manageren om en turbulent sesong som nå munner ut i en finale mot byrivalen.

En finaleseier og et cuptrofé kan kaste litt glans over klubben på tampen av en ellers skuffende sesong.

– Dette er virkelig den vanskeligste sesongen jeg noensinne har hatt, sier ten Hag til Voetbal International.

Manchester United endte på 8. plass – klubbens dårligste plassering i Premier League noen gang.

– La meg være helt tydelig. Det har vært dårlig. Det har vært dritt, sier han.

Fredag, én dag før FA-cupfinalen, skrev The Guardian at Manchester United allerede har bestemt seg for å sparke nederlenderen, uavhengig av hvordan det går i finalen.

Det til tross for at skal ha blitt fortalt av INEOS og Sir Jim Ratcliffe at de ønsker å utvikle klubben videre med ten Hag. Det sier nederlenderen i intervjuet.

– Det var meningen at vi skulle begynne å bygge noe her, og vi gjorde de første stegene forrige sesong. Men så skjønner man hvor stor klubben er og at ingen noen gang er fornøyde.

– I klubben er folk fornøyde, men utenfor er det bråk, sier ten Hag og retter skytset spesielt mot fotballeksperter.

Han og Manchester United har uke inn og uke ut gjennom sesongen fått sterk kritikk.

I intervjuet svarer ten Hag og mener «såkalte eksperter» ikke er kapable til å analysere noe med fakta» og at «de har mangel på realitetssans».

Han er skuffet over at dette er de samme ekspertene som forrige sesong ga nederlenderen et klapp på skulderen etter en 3.- plass i Premier League, ligacupseier og en FA-cupfinale.

54-åringen avslutter nå tilsynelatende sin tid i klubben med sin andre strake FA-cupfinale – en ren reprise mot Manchester City.

Der kan United revansjere fjorårets 1–2-tap for Premier League-mesterne.

Kampen spilles klokken 16:00 på Wembley.