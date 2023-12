Goggia kjørte et fantastisk verdenscuprenn og var i særklasse best ned fjellsiden over den sveitsiske alpebyen.

31-åringen hadde hele 0,95 sekunder ned til Østerrikes Cornelia Huetter på annenplass. Hjemmehåpet Lara Gut-Behrami var 1,02 sekunder bak på 3.-plass. USAs Mikaela Shiffrin var 1,08 bak på 4.-plass.

Det var langt mellom båtene i de sveitsiske alpene. Den velkjente St. Moritz-tåken var naturlig på plass på toppen av løypa, men den var ikke til hinder for løperne.

De norske hadde ingen god dag.

Verken Ragnhild Mowinckel eller Kajsa Vickhoff Lie fikk det til å stemme. Mowinckel ble for passiv og endte opp 2,07 sekunder bak vinneren. Molde-jenta tapte nesten alt i den andre sektoren. I resten av løypa holdt hun følge. Selv om Mowinckel ikke holdt følge med teten, fikk hun en fin plassering. Hun ble til slutt nummer ni.

Vickhoff Lie åpnet greit, men ble mer avventede og passiv etter hvert. Flere av svingene ble i drøyeste laget. Hun kom inn til 1.19,60 og ble saftig frakjørt av de beste. Opp til overlegne Sofia Goggia ble det hele 2,97 sekunder. Vickhoff Lie plasserte seg på 18.-plass.

Inni Holm Wembstad (23) måtte reise hjem til Norge etter torsdagens utfortrening. Hun skadet kneet og må undersøkes nærmere i Norge.

Også i fjor ødela Wembstad kneet under et verdenscuprenn i St. Moritz. Dermed mistet hun resten av forrige sesong.