Den tapende 2022-finalisten Lillestrøm slo ut den tapende 2023-finalisten Bodø/Glimt med 4–2 på Aspmyra. Det var også Lillestrøms første seier på Aspmyra på ti år.

– Offensivt er det en bra kamp. Men det var en total mangel på ærgjerrighet i å forsvare seg. Vi slurver med å jobbe hjem, oppsummerer Glimt-trener Kjetil Knutsen til Avisa Nordland etter kampen.

– I dag blir det omtrent mål hver gang de nærmer seg 16-meteren, fortsetter han.

Kjetil Knutsen

– Vi er altfor dårlig én-mot-én i noen situasjoner. Vi henger ikke med og blir spilt av i flere situasjoner, Det er jævlig skuffende, sier Glimt-stopper Brede Moe til Avisa Nordland etter kampen.

– Jeg er litt stum akkurat nå, følger han opp.

Også Patrick Berg er innom én-mot-én-spillet i sin oppsummering om hvor det ikke fungerte i dag.

– Det er altfor enkle mål vi slipper inn i dag. Synes én-mot-én-spillet vårt i dag er altfor dårlig. De kommer seg forbi oss hver gang, da blir det vanskelig å holde igjen tett bakover, sier Patrick Berg til avisen etter kampen.

– Det var perfekte forhold hjemme på Aspmyra også svikter vi på den måten, det er så klart skuffende, sier han.

Det var også første gang siden 6. november 2022 et lag scoret fire mål på Aspmyra. I den kampen vant likevel Glimt – 5–4 mot Viking.

STORT SMIL: Gjermund Åsen og Lillestrøm hadde størst grunn til å smile i dag. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Litt rotete. De straffer oss ganske hardt, men føler vi har mye å gå på, sa Glimt-spiller Fredrik Bjørkan til Avisa Nordland i pausen.

Men anført av Gjermund Åsen og Felix Vá var det bortelaget som hadde mest å gå på i 2. omgang.

Duoen sendte Lillestrøm opp i 2–3 rett etter pause, før Ruben Gabrielsen økte ledelsen til 2–4 på corner i det 62. minutt.

Corneren var Lillestrøms eneste i kampen – mot Bodø/Glimts 17.

Dermed er Lillestrøm videre til fjerde runde av cupen. Den trekkes i kveld klokken 21:30.

2–4: Ruben Gabrielsen satte inn kampens sjette mål. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Cupen 3. runde Vis mer ↓ Kamper med kampstart 14.30: Kjelsås – Lysekloster 1–2

Eidsvold – Åsane 2–1

Egersund – HamKam 1–3

Bodø/Glimt – Lillestrøm 2–4

Sogndal – KFUM Oslo 1–1 (4–5 etter straffer)

Fredrikstad – Rosenborg 1–0

Sandnes Ulf – Odd 1–2 Kamper med kampstart 16.00: Sandnes Ulf – Odd

Strømsgodset – Kristiansund

Hødd – Molde

Tromsdalen – Viking

Arendal – Viking

Vålerenga – Tromsø Kamper med kampstart 18.00: Ranheim – Raufoss

Råde – Sarpsborg 08 Kl. 19.00: Alta – Stabæk Trekningen er klokken 21.30 onsdag kveld.

0–1 : Åsen ga gjestene en drømmestart allerede etter tre minutter. Med innsiden av foten skrudde 32-åringen ballen via lengste stolpe og i mål, etter et godt forarbeid av Felix Vá og Henrik Skogvold.

1–1 : Håkon Evjen og svarte kvarteret senere og utlignet til 1–1. Avslutning via Ruben Gabrielsen og i bue over Christiansen i mål.

1–2 : Felix Vá fikk æren av å avslutte et godt Lillestrøm-angrep regissert av Gjermund Åsen og Henrik Skogvold. Assisten sto Eric Kitolano for.

2–2: Jens Petter Hauge skapte balanse i regnskapet fem minutter før pause.

I pausen gjorde Glimt to bytter: Brice Wembagono inn for Fredrik Sjøvold, og Nino Zugelj inn for Jens Petter Hauge.