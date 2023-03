Ola Solbakken mener «snille Norge» kan lære av Mourinho: – Må bli mer kyniske

MALAGA (VG) Landslagskaptein Martin Ødegaard (24) ble meid ned og snytt for et soleklart straffespark. Ola Solbakken (24) tror at sjansen for en VAR-avgjørelse ville vært større om Norge hadde tatt i bruk noen italienske triks.