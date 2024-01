Leo Skiri Østigård og Napoli ble slått i den italienske supercupen mandag kveld. Lautaro Martínez scoret på overtid og sørget for at Inter for tredje året på rad. Napoli ble slått 1-0 i finalen.

24 år gamle Østigård kom inn fra benken og spilte den siste halvtimen. To minutter etter innhoppet fikk lagkamerat Giovanni Simeone sitt andre gule kort i løpet av bare fem minutter, og dermed måtte Napoli spille siste del av kampen med ti mann.

Mandagens finale ble spilt i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.

Seieren var av det fortjente slaget, men Inter måtte vente til det 91. minutt før det forløsende målet kom. Den argentinske spissen Lautaro Martínez ble matchvinner etter at franske Benjamin Pavard gjorde forarbeidet.

Den italienske supercupen ble spilt som en turnering med fire deltakende klubber. I semifinalen vant Inter og Napoli begge 3-0 over henholdsvis Lazio og Fiorentina.

Med mandagens triumf har Inter-trener Simone Inzaghi vunnet supercupen fem ganger. Ingen har flere. Inzaghi passerte Fabio Capello og Marcello Lippi, to ikoner i italiensk fotball, i antall seirer.

47-årige Simeoni vant også pokalen to ganger da han ledet Lazio, i 2017 og 2019.

Under finalekampen i Riyadh ble det holdt ett minutts stillhet for Gigi Riva. Fotballegenden, som er den i historien med flest mål på det italienske landslaget, døde mandag.

Riva scoret 35 mål på 42 opptredener for Italia og var del av troppen som vant EM i 1968 og tapte i VM-finalen i 1970 mot Brasil.

Han var også en svært produktiv målscorer for Cagliari og ledet klubben fra Sardinia til deres eneste Serie A-tittel i 1970.