Sandefjord rystet Molde – scoret seiersmålet på overtid da topplaget var to mann mindre

Sandefjord – Molde 2–1

Molde kunne krøpet opp på like mange poeng som serieleder Bodø/Glimt med seier over Sandefjord. Da Ola Brynhildsen ga romsdalingene ledelsen virket det å være en oppgave bortelaget var komfortable med, men Sandefjord utlignet fort.

Fredrik Sjølstads røde kort like før pause gjorde ting vanskelig for Molde, og i starten av overtiden fikk Sandefjord straffe. Der var Marc Vales sikker og sørget for 2-1-seier til laget fra hvalfangerbyen. Resultatet betyr at Bodø/Glimt kan skaffe seg seks poengs luke til Erling Moes menn med seier over Strømsgodset søndag.

Sandefjord gjør et byks på tabellen opp til en foreløpig 10.-plass med sine 13 poeng.

Vis fakta ↓ Sandefjord – Molde 2–1 Fotball Eliteserien menn lørdag, 12. runde: Sandefjord – Molde 2-1 (1-1) 200 tilskuere Mål: 0-1 Ola Brynhildsen (14), 1-1 Rufo (18), 2-1 Marc Vales (str. 90). Dommer: Mohammad Aslam. Gult kort: Emil Palsson, Marc Vales, Erik Brenden, Lars Grorud, Sandefjord, Fredrik Sjølstad, Sheriff Sinyan, Leke James, Molde. Rødt kort: Fredrik Sjølstad (41), Molde. Lagene: Sandefjord (4-2-3-1): Jacob Storevik – Lars Markmanrud (Sander Moen Foss fra 86.), Marc Vales, Martin Kreuzriegler, Anton Kralj – Peder Meen Johansen (Lars Grorud fra 64.), Emil Palsson (Erik Brenden fra 46.) – Vidar Ari Jonsson (Sivert Gussiås fra 73.), Rufo, William Kurtovic – Marcos Celorrio (Kristoffer Normann Hansen fra 86.). Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Marcus Holmgren Pedersen (Henry Wingo fra 82.), Martin Bjørnbak, Fredrik Sjølstad, Kristoffer Haugen – Fredrik Aursnes, Etzaz Hussain – Eirik Hestad (Erling Knudtzon fra 75.), Tobias Christensen (Sheriff Sinyan fra 43.), Ola Brynhildsen (Eirik Ulland Andersen fra 82.) – Leke James (Ohi Omoijuanfo fra 75.). (©NTB)

Sjølstads mareritt

Det var som ventet bortelaget som kom best i gang i solsteiken. Kampen var sju minutter gammel da Molde rullet fint opp. Kristoffer Haugens presise innsvinger fant Leke James, som fikk stå helt alene, men nigerianeren klarte ikke å overliste Jacob Storevik i Sandefjord-buret.

Men etter kvarteret kom målet for Molde. Igjen var venstreback Haugen på farten, og han brukte Lars Markmanrud som rundingsbøye før han fant Ola Brynhildsen som satte inn ledelsen med en kontant avslutning.

Ledelsen varte i fire minutter. Et tilbakespill fra Brynhildsen ble for mye for Fredrik Sjølstad, som mistet fotfestet da han skulle vende. En oppmerksom Rufo knabbet ballen og satte fart mot mål. Spanjolens avslutning gikk via Martin Bjørnbak, før den føk inn i nettmaskene.

Vondt ble til verre for Sjølstad da han fikk marsjordre rett før pause. Forsvarsspilleren fikk sitt annet gule kort for holding av Marcos Celorrio.

Overtidsdrama

– Vi startet egentlig ganske bra, men så spilte vi på oss noen unødvendige brudd. Målet imot skapte litt usikkerhet, men vi må opp på hesten igjen, sa Moldes kaptein Martin Bjørnbak i pausen.

2. omgang ble en tafatt affære. Det røde kortet virket å utjevne kvalitetsforskjellene mellom lagene, men Brynhildsen var nær scoring da han kom alene med keeper et kvarter før slutt. 21-åringen satte imidlertid ballen i nettveggen.

Molde-kaptein Martin Bjørnbak fikk seg en smell like ført slutt og måtte hinke av banen, uten å bli erstattet, siden Molde hadde brukt opp byttene sine.

Det så ut til å ebbe ut med uavgjort da Sandefjord plutselig fikk straffe ett minutt ut i overtiden. Marc Vales utnyttet sjansen han fikk til å bli matchvinner.

Sandefjord reiser til Drammen for å møte Strømsgodset i neste runde, mens Molde tar imot Brann.