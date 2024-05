Det var mye dårlig stemning i forbindelse med Vikings fiaskokamp mot Lillestrøm på fotballens nasjonaldag 16. mai.

I forbindelse med et av Vikings to annullerte mål i første omgang tente det til blant bortesupporterne.

Før linjedommeren fikk anledning til å løfte flagget for å markere for offside skal en Viking-supporter, som satt i nærheten av bortefansen, ha jublet mot de gulkledde gjestene.

Da startet bruduljene som førte til at to vektere ble slått i ansiktet, og politiet måtte trø til for å skille de stridende.

Ifølge operasjonsleder Roger Litlatun skal i alt åtte personer ha blitt bortvist fra SR-Bank Arena i forbindelse med Vikings kamp mot Lillestrøm.

Det er imidlertid ikke kjent om alle bortvisningene skjedde i forbindelse med slagsmålet i første omgang.