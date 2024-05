I vinter signerte Bodø/Glimt flere nøkkelpersoner fra Tromsø. Hovedtrener Gaute Helstrup, midtstopper Jostein Gundersen og speider Jo Nymo Matland byttet alle ut rødhvitt med gult.

I tillegg hentet de Tromsø-gutten August Mikkelsen fra svenske Hammarby.

Derfor har det vært litt ekstra temperatur før «slaget om nord». Det har vært mange meldinger i sosiale medier. På kampdagen ble en «Tromsø-farget» dukke hengt i galgen i Bodø, mens TIL-fansen hadde Quisling-referanse i et stort banner på Aspmyra.

Allerede før kampen uttalte Knutsen at «det blir for mye følelser» og at «vi må holde det på et noenlunde anstendig nivå».

Etter 4–0-seieren over Tromsø freste Kjetil Knutsen i intervjuet med Avisa Nordland i pressesonen:

– Vi holder hodet kaldt. Vi har en verdighet og henger oss ikke på en måte å opptre på som jeg reagerer sterkt på, sa Knutsen.

– Hva er det du reagerer på?

– Det er journalister i Tromsø som oppfører seg som supportere og legitimerer en måte å kommunisere på som jeg synes er forkastelig. Det er en skam, rett og slett. Sånn kan vi ikke ha det.

Øyvind Nordmo Sivertsen er sportsredaktør i Nordlys. Han klør seg i hodet over tiraden.

- Jeg skjønner ærlig talt ikke hva han sikter til, sier han til VG.

Det gjør heller ikke sportsredaktør og kommentator i iTromsø, Rune Robertsen.

– Han fremstår direkte paranoid. Jeg er ikke overrasket over at han gjør det her. Han har blitt en dyktig trener på dette mediegamet. José Mourinho kjørte det på ham, nå kjører han litt samme stil. Men jeg forstår ikke hvorfor han har et behov for å fjerne fokus fra at Glimt faktisk vant 4–0 og skal gå i 17. mai-tog i morgen, sier Rune Robertsen til VG.

Han legger til:

– Jeg tenker at Kjetil Knutsen har en stor medieavdeling i klubben. Han tar seg en prat med dem om hva som er hans jobb og hva som er journalistenes jobb. Jeg setter dette på kontoen for overtenning fra hans side. Så ønsker jeg ham en god 17. mai. Han bør kjøpe seg en is for å kjøle seg ned.

Før kampen meldte både Nordlys og iTromsø at flere Bodø/Glimt-spillere med en fortid i Tromsø ikke ønsket å snakke med deres journalister.

Knutsen støtter det valget.

– Dette tror jeg er en helt perfekt måte for at de personene skal fokusere på det som er riktig. Jeg håper at vi kan roe ned litt og fremstå med litt mer verdigheter overfor to byer og to lag som egentlig skal heie på hverandre.

Glimt-treneren avviser overfor Avisa Nordland at han er «forbannet», men sier:

– For meg er det at dere har et enormt stort ansvar. Folk har familie. Den måten å kommunisere på og lage historier på. Det som foregår utenfor deres sirkler, det er hets som er ganske tøft å stå i. Da er vi kommet opp på et nivå som jeg mener vi skal se oss selv i speilet på. Er det sånn vi skal ha det? spør han retorisk, og understreker at han ikke ønsker at Tromsø skal gjøre det dårlig, heller tvert imot.

Det synspunktet forstår ikke Nordmo Sivertsen i Nordlys.

– Han kan godt mene at Tromsø og Bodø skal heie på hverandre, men han kan ta seg en prat med de drøy 8.000 som var på Aspmyra. De er garantert dypt uenige.

Knutsen mener «usannheter» bidrar til å spre ting som påvirker de tidligere Tromsø-profilene negativt.

– Det er klart at de får med seg en del av det som blir skrevet. Det er klart at de påvirker det. Dette er lekkasjer som kommer internt i Tromsø. Det lages historier for å bygge opp sin egen status i klubben. Det er usannheter som kommer fra internt i klubben som er på et ekstremt lavt nivå, sier Knutsen, uten å spesifisere hva han reagerer på.

Daglig leder i Tromsø, Øyvind Alapnes, svarer følgende på VGs spørsmål:

– Jeg opplever at mediehusene i de nevnte byene sympatiserer rimelig tydelig med hvert sitt lag. Det samme forholdet har vi rundt samtlige klubber i Eliteserien. Jeg klarer ikke se på dette som annet enn logisk. Og når de skriver sine ledere, så kjenner man stikket. Det samme kjenner vi også når lederne går mot oss.

Alapnes sier at «rykteflommen rundt klubbene konstant høy». Han sier at han daglig blir ringt av journalister som har hørt ulike rykter.

– Det opplever nok alle fotballedere og de færreste lar seg lure av det. For vår egen del har vi hundre prosent fokus på oss selv og bruker ikke energi på andre. I dag har vi besøkt Bodø og nå gleder vi oss til å reise fra bygd til by, og jeg kan allerede nå sette ut et rykte om at samtlige av oss skal gå i morgendagens folketog i Tromsø. Med hodet høyt hevet, sier han.