Premier League-klubbene vil mandag bli bedt om å støtte et forslag om et tak på utgifter for første gang, skriver The Times.

Forslaget handler om at klubbene ikke kan bruke mer enn enn viss andel av den nederste klubben i Premier League mottar i TV-penger.

Slik kan det funke:

Premier League-tall fra forrige sesong viser at bunnklubben Southampton fikk 104 millioner pund i tv-penger.

Et tak på for eksempel seks ganger dette beløpet ville gitt Manchester City og de andre toppklubbene et tak på 624 millioner pund på overganger, lønninger og agenter.

Det vil være litt over de 619,5 millionene som Manchester City brukte i fjor.

Ideen er å forsøke å sikre at Premier League forblir konkurransedyktig i stedet for å bli dominert av én eller to superrike klubber.

En avstemning om taket ventes å bli tatt på et Premier League-aksjonærmøte i London, med videre diskusjoner om detaljer som størrelsen på taket før årsmøtet i juni.

14 av 20 stemmer vil resultere i at forslaget blir vedtatt, ifølge avisen.

Nye regler fra 2025/2026-sesongen vil begrense klubbene til å bruke opptil 85 prosent av sine totale inntekter på lønninger og overgangsutgifter.

Manchester City ventes å motsette seg tiltaket fullstendig, mens Sir Jim Ratcliffes Ineos-gruppe, som driver fotballsiden av Manchester United, også er forventet å være sterkt imot taket, ifølge The Times.

Everton og Nottingham Forest har denne sesongen blitt ilagt poengtrekk på grunn av brudd på allerede innførte regler.