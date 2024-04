Bayern München hadde snudd Champions League-semifinalen på tre minutter mot Real Madrid – fra 0–1 til 2–1.

Men drøyt ti minutter før slutt la Bayern-forsvarer Kim Min-jae Real-angriper Rodrygo i bakken innenfor 16-meteren.

– Det er veldig, veldig klønete og svakt forsvarsspill, sa TV 2s Jesper Mathisen.

Vinicius Junior var like sikker som han var da han kom alene med Manuel Neuer på 0–0 og sørget for nettsus fra straffemerket.

Dermed er lagene like langt før returoppgjøret i Madrid 8. mai.

1–0: Vinicius Junior scoret kampens første mål etter en strålende assist av Toni Kroos. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters / NTB

For han ble tomålsscorer etter at han også satte kampens første mål 23 minutter ut i kampen.

Etter pause handlet det nesten imidlertid bare om Bayern.

Leroy Sané gikk på et strålende raid og sørget for 1–1 da han hamret ballen i nærmeste hjørne. To minutter etterpå ble en av banens giganter i Jamal Musiala felt av Lucas Vazquez og vertene fikk dermed straffe.

Harry Kane var sikker fra merket og sendte laget i føringen. Engelskmannens 43. mål på like mange kamper i Bayern-trøyen.