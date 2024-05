Verstappen hadde vunnet alle syv kvalifiseringene og hatt pole position i samtlige løp til nå i år.

Søndag har han bare sjette beste startspor i Monaco Grand Prix.

Men Monacos egen Charles Leclerc var favoritt på lørdagens kvalifisering, og leverte absolutt varene. Det ga Ferraris 250. pole position i karrieren.

Leclerc vant foran Oscar Piastri og Carlos Sainz. Deretter følger Lando Norris og George Russell og Verstappen først på 6. plass.

VG fulgte kvalifiseringen direkte

Dessverre har Leclerc en dårlig statistikk som han må kjempe mot: Han har 12 pole position uten å vinne.

– Jeg vet at kvalifiseringen ikke er nok. Men vi er et sterkt team og selvfølgelig er målet å vinne, sier han om selve løpet.

Mercedes-sjef Toto Wolff ropte på forhånd et varsko om kvalifiseringen i Formel 1 kanskje bør bli Formel 2 og Formel 3 med at førerne blir oppdelt i to grupper.

– Venter vi på at det skal skje en ulykke, undret Wolff ifølge Autosport.

Red Bulls Sergio Pérez gjorde en katastrofe-kvalik og ble bare nummer 18.

– Spørsmålene vil igjen dukke opp rundt Pérez, sier Viaplays Thomas Schie om hans fremtid som Red Bulls andrefører.

Slik reagerte Pérez selv:

Søndag blir det et Monaco Grand Prix der vi forventer få forbikjøringer og at strategi blir viktig.

– Det er diskutert mye om Monaco fortjener en plass på terminlisten, fastslår Henning Isdal i Viaplay-studio.

De trange gatene i Monte Carlo står fortsatt på Formel 1s terminliste, og Monaco Grand Prix, Indy 500 og Le Mans 24-timers regnes som motorsportens mest prestisjefylte trippel.