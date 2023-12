Emma Stølen Godø fra Midsund har signert kontrakt med Vålerenga fram til sommeren 2025. Det bekrefter klubben selv på sin hjemmeside. Vålerenga ble nylig mester i Toppserien 2023.

Midtbanespilleren kommer fra LSK Kvinner, der hun har vært blant lagets viktigste spillere. TV 2 kåret Godø til årets midtbanespiller i Toppserien denne sesongen.

23-åringen debuterte for A-landslaget tidligere i år.

– Det føles veldig bra å signere. Vålerenga er en toppklubb som har prestert bra de siste sesongene, og det skal bli kjekt å bli en del av denne gjengen. Det er klubb med store ambisjoner som også har lagt en klar plan for min karriere og utvikling, denne kombinasjonen gjør at dette føles som det riktige stedet for meg, sier Stølen Godø.

Hun har tidligere spilt for Midsund, Molde og Lyn.

– Målet er å vinne serien og å komme seg ut i Europa og få spille Champions League med Vålerenga. Jeg håper å bidra mest mulig på den reisen, utvikle meg videre og ta nye steg.

Sportslig leder i Vålerenga, Steinar Pedersen, er godt fornøyd med den ferske signeringen.

– Dette er en super signering for Vålerenga. Emma kommer fra en strålende sesong i 2023, hun er en målfarlig midtbanespiller med spennende ferdigheter som vi virkelig ønsker å ha i laget. Vi er sikre på at hun kommer til å komplementere vår allerede sterke midtbane på en god måte, og vi gleder oss til å se Emma i aksjon for oss, sier Pedersen.