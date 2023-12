A22-gruppen fikk medhold i EU-domstolen torsdag formiddag.

Nå lanserer de et nytt forslag på en ny Super League. Den vil bestå av 64 lag fordelt på tre nivåer – Star, Gold og Blue League, fortalte generalsekretær Bernd Reichart på en pressekonferanse

På kvinnesiden vil det være 32 lag fordelt på to grupper kalt «Star og Gold-league».

På herresiden vil de to øverste vil begge ha to puljer på åtte lag, mens den siste skal ha 32 lag. For kvinner vil det bli to liganivåer med 16 lag i hver.

Sesongen avsluttes med et sluttspill.

Uefa-president Aleksander Ceferin fikk med seg pressekonferansen, og var mildt sagt ikke imponert.

– Det er vanskelig å si om man skal være sjokkert eller underholdt av showet. Det nye formatet er enda mer lukket enn det de kom med i 2021 som alle avslo, sier Ceferin.

– Vi vil ikke stoppe dem. De kan lage hva de vil. Jeg håper de starter en fantastisk turnering med to lag så fort som overhodet mulig. Jeg håper de vet hva de gjør, men jeg er ikke så sikker på det, fulgte Uefa-presidenten opp sarkastisk og siktet til Real Madrid og Barcelona.

SA FØRST JA, SÅ SA DE NEI: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham sa først ja til Super League før de trakk seg ut. Nå sier United nei igjen. Foto: Yui Mok / Pa Photos / NTB

Nå tar flere klubber avstand fra Super League.

– Vi har ikke endret mening. Vi er fortsatt fullt forpliktet til Uefa-konkurranser og er positive til å samarbeide med Uefa, Premier League og andre klubber gjennom ECA for å fortsette å utvikle spillet, skriver Manchester United i en uttalelse.

– Den europeiske fotballfamilien ønsker ikke Super League, skriver Atlético Madrid.

Også Bayern München har tatt avstand fra en ny Super League.

I tillegg vil den politiske makten i Storbritannia gjøre det umulig for engelske klubber å bli med i Super League.

– Vi vil straks legge frem et lovforslag som vil stoppe mulighet til klubber å bli med i slike utbryterkonkurranser i fremtiden, sier en talsmann for det britiske parlamentet.

Kylian Mbappé jubler for scoring mot Newcastle i Champions League. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters / NTB

Det vil være opp- og nedrykk mellom de tre nivåene, og det vil ikke være noen faste lag i turneringen. Super League ble lansert med 15 faste lag uten opp- og nedrykk som ble kraftig kritisert.

Man vil kvalifisere seg via plasseringer i nasjonale ligaer.

A22 lanserte samtidig en ny strømmetjeneste som skal bli tilgjengelig over hele verden. Plattformen skal hete «Unify», og der skal man kunne se alle kamper og høydepunkter uten å betale en krone.

Foto: MARISCAL / EPA / NTB

– Fotball skal være gratis for alle, fotball skal være for alle, ikke bare for de som betaler abonnement, sier Bernd Richard, direktør i A22.

– Nå som klubbene kan bestemme sin egen fremtid på europeisk nivå, ser vi frem til å kunne samarbeide med et bredt spekter av fotballinteressenter. Vi vil skape en konkurranse der de beste konkurrerer mot de beste slik at de beste spillerne kan få ut sitt fulle potensial, skriver A22.

VG, Der Spiegel og EIC avslørte planene om Super League allerede 4. november 2018

Uefa mener de allerede har gjort endringene som EU-domstolen etterlyser.

– Denne kjennelsen er ikke en anerkjennelse eller aksept av den såkalte superligaen, skriver Uefa i en pressemelding.

– Det understreker snarere en mangel i Uefas rammeverk for forhåndsgodkjennelse, et teknisk aspekt som allerede er blitt påpekt og håndtert i juni 2022. Uefa er trygg på at de nye reglene er robuste, og at de overholder alle relevante europeiske lover og forskrifter, melder det europeiske fotballforbundet.

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid var klubbene som startet planene.

Det var svært upopulært. Både spillere, supportere og store deler av fotballopinionen slaktet Super League.

Det gjorde at de seks Premier League-klubbene trakk seg fra prosjektet.

Nå er det bare Barcelona og Real Madrid som er en del av A22. Juventus trakk seg fra både prosjektet og søksmålet etter at Andrea Agnelli gikk av som klubbpresident i november 2022.