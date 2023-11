Fredrikstad-trener Mikkjal Thomassen er dømt til 30 dagers betinget fengsel etter at han skal ha truet en fotballspiller under en bytur på Færøyene i fjor.

Den færøyske kringkasteren Kringvarp Føroya meldte om dommen onsdag kveld. TV 2 var først til å skrive om saken i Norge.

Ettersom fengselsdommen er betinget, slipper Thomassen å sone, men han er også dømt til 30 dagers samfunnsstraff.

– Jeg er svært lei meg for det som skjedde. Jeg aksepterer straffen og er glad for å kunne avslutte saken, slik at jeg og min familie kan legge dette bak oss, skriver Thomassen i en melding til Fredriksstad Blad.

Ifølge TV 2 og Fredriksstad Blad mener retten at det er bevist at treneren skal ha sagt følgende til Vikingur-spilleren mens han slo han i brystet:

– Jeg skal knuse beina dine, ødelegge fotballkarrieren din og ødelegge din sivile karriere.

Da hendelsen skjedde skal allerede FFK ha vært i dialog om å ansette Thomassen som ny trener. Siden han klubben fulgt saken tett.

– Vi har vært selvfølgelig kjent denne saken siden før vi ansatte ham. Dommen vil ikke påvirke vårt forhold til Mikkjal eller hans arbeid i FFK, sier sportssjef Joacim Heier til lokalavisen.

Thomassen ledet Fredrikstad til opprykk til Eliteserien allerede i sin første sesong i klubben.