Daniel Gravdehaug er klar for Træff. Han er spilleklar til onsdagens cupkamp mot Surnadal.

Overgangen skjer en måned etter at Vestnes Varfjell meldte at unggutten skulle spille for Vestnes-klubben denne sesongen. Den overgangen ble aldri formelt gjennomført, og Gravdehaug kommer nå til Træff fra Tomrefjord.

- Jeg ønsker å utfordre meg selv på et høyere nivå enn fjerde divisjon. Målet med sesongen er naturligvis å kjempe i toppen, og komme seg opp igjen til PostNord-ligaen. For egen del har jeg et mål om å spille meg inn på laget raskest mulig. Jeg håper og tror jeg kan bidra med trøkk og intensitet både i trening og kamp, sier han til traeff.no

Trener Magnus Oltedal sier dette om Træffs nye signering:

- Etter en god sesong i Tomrefjord i 2023, er vi glade over å ha fått med oss den hurtige, hardtarbeidende, målfarlige spilleren i Træff. Tidligere har han bekledd både venstrekant- og vingbackrollen i Tomrefjords 3-5-2-system, og han vi slik tilføre oss økt dekning og konkurranse, og ikke minst økte ferdigheter, i flere posisjoner.

- Træff ønsker å være en attraktiv klubb for spillere som vil utvikle seg og ta ytterlige steg, men som samtidig ser nødvendigheten av å kjempe på hver økt for å gjøre laget bedre, og vi ser på Daniel som et meget godt eksempel på nettopp dette.

Daniel Gravdehaug spilte sine ungdomsår i Vestnes Varfjell. De siste tre sesongene har han scoret 22 mål på 57 kamper for Tomrefjords A-lag i 4. divisjon. I fjor ble han klubbens toppscorer med 13 mål.

Træff møter Surnadal i 1. runde i NM på Reknesbanen onsdag klokka 18. Samtidig spiller Eide hjemme mot MFK. Du kan følge begge kampene på Rbnetts live-oppdatering.