Flere lokale idrettslag har i løpet av de siste dagene vært utsatt for svindelforsøk. Mange klubber har selv lagt ut advarsler i sine sosiale medier.

Svindelforsøkene går ut på at e-poster sendes fra ledere i klubber til andre tillitsvalgte. I e-postene utgir svindlere seg for å være lederne, der de ber om penger, utlegg for gavekort og andre tjenester.

Nå advarer Nordmøre og Romsdal fotballkrets mot svindelforsøkene.

– Flere av våre klubber opplever for tiden at svindlere utnytter navnene til tillitsvalgte i idrettslag ved å sende ut e-post som tilsynelatende stammer fra personer med verv i klubbene. De skriver blant annet at de sitter i et møte og trenger hjelp til noe umiddelbart eller ønsker å selge noe. Disse epostene er IKKE reelle og vi oppfordrer alle til å være oppmerksom på dette og ikke respondere på disse epostene, skriver fotballkretsen.

