Generalsekretær Karl-Petter Løken forteller om dette på en pressekonferanse torsdag.

Dette utvalget skal se på omdiskuterte situasjoner fra eliteseriekamper - uten at de skal overprøve dommerstanden. Utvalget er nedsatt etter initiativ fra Norsk Toppfotball.

– Klubbene kan etter hver serierunde melde inn VAR-situasjoner de vil diskutere nærmere, forteller Løken.

De tre medlemmene er tidligere Haugesund-trener Jostein Grindhaug, tidligere landslagsspiller Tom Høgli og tidligere toppdommer Jon Skjervold.

– De har allerede sett på to situasjoner som Brann ville se på etter KFUM-kampen, blant annet utvisningen av Bård Finne, forteller Løken.

– En veldig god start på en dialog med dommermiljøet. Og som vi ønsker å videreutvikle, fortsetter generalsekretæren.

Han sier at NFF i samarbeid med Norsk Toppfotball ønsker å videreutvikle og forbedre VAR. Dette uavhengige utvalget er et ledd i dette.

Et flertall av de 32 klubbene i våre to øverste divisjoner var på vinterens årsmøter for, eller nøytrale, til bruk av VAR. Det endte altså med nederlag for supporterne som ville fjerne VAR. Det var VAR-motstandere selv som tok initiativet til at dette skulle tas opp på årsmøtene.

VAR ble innført i norsk fotball fra 2023-sesongen etter at Norsk Toppfotball – interesseorganisasjonen til de 32 toppklubbene i Eliteserien og Obosligaen – hadde flertall for det blant sine medlemsklubber.

Dagens VAR-pakke er en del av TV 2-avtalen som varer til 2028.