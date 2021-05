Solskjær gamblet og tapte - Manchester City seriemester

Kan hende det var en slags trøst for Liverpool-fansen at United er ute av gullfighten etter en seriekamp hvor Ole Gunnar Solskjær stilte med et B-preget mannskap før torsdagens møte med Liverpool.

Det ga også Leicester muligheten til å nærme seg en Champions League-plass neste sesong, og dermed blir mesterliga-oppdraget langt vanskeligere for Liverpool.

– I kampen om tredje- og fjerdeplassen så er det Liverpool som får den store ulempen. Det tror jeg er ganske bevisst fra Solskjærs side. Hvis det gjør at Liverpool ikke får Champions League, så tror jeg han får noen ekstrapoeng hos fansen. Han unner ikke Liverpool noe ekstra, sier formann i Liverpools norske supporterklubb, Pål Christian Møller.

Manchester United-manageren byttet 10 (!) spillere fra helgens bortemøte mot Aston Villa. Og det var neppe så mange i rødt, en snau times biltur vestover fra Old Trafford, som kjøpte nordmannens forklaring på laguttaket til kveldens kamp mot Leicester.

– Det var den eneste måten å gjøre det på. Det er det sterkeste laget vi kan stille. Jeg vil vinne alle kamper, var Solskjærs begrunnelse overfor BBC.

Etter 65 minutters spill valgte han å slippe til litt «tyngre skyts» i form av Edison Cavani og Marcus Rashford. Men mindre enn et minutt senere sov Rashford i markeringen på en corner, og Caglar Söyüncü fikk gå opp og headet Leicester i føringen igjen.

Byttet, på Leicesters corner, fikk Lars Bohinen til å reagere på Twitter:

Da hadde en venstreback allerede vist seg frem på Old Trafford. Etter ni minutter og 54 sekunder klinket 19-åringen til på hel volley og sendte Leicester i føringen med sitt aller første Premier League-mål. Keeper David De Gea rakk ikke å få opp hendene på den suseren. Svaret kom ganske kjapt og litt ut av intet da en presset Mason Greenwood kom seg løs og plasserte ballen til side for Kasper Schmeichel.

Liverpool-fansen var ikke begeistret over Solskjærs valg om å spare spillere:

Men i starten på 2. omgang tok Leicester over og styrte det meste. Da ble Solskjær tvunget til å gjøre endringer.

I 78. minutt kastet han også innpå Bruno Fernandes i jakten på en seier. Men det ble med forsøket etter et massivt United-press på tampen. Manchester United stopper med seier i fire hjemmekamper på rad i Premier League.

– Ungguttene gjorde det bra og viste karakter mot et godt lag. Vi må bare håndtere denne situasjonen, om to dager venter en ny tøff kamp, sier Nemanja Matic til BT Sport.

Så får det være at champagnen sprettes i den blå delen av Manchester. Den femte tittelen på ni år er i boks. Noen minutter etter at Premier League-tittelen var sikret var banneret med teksten «Champions» allerede hengt opp på Etihad Stadium.

Denne gulltweeten til Manchester City har nok vært klar ganske lenge:

PS! Harry Maguire som i kveld sto over sin første kamp etter han kom fra Leicester, hadde to krykker til å støtte seg til på tribunen. Kapteinen sliter med en ankelskade.

Vi oppdaterer!