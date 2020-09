Warholm reagerer på at Ingebrigtsen fikk kongepokalen - vil ha en begrunnelse

BERGEN: Karsten Warholm løp inn til et suverent NM-gull i Bergen. Han smadret konkurrentene på 400 meter hekk og løp i mål på 48,23.

Kort tid etter løpet var det utdeling av kongepokalen (prisen til de mesterskapets beste utøvere).

Den gikk til Jakob Ingebrigtsen, ikke Karsten Warholm.

– Et NM-gull henger høyt, det er jo derfor jeg stiller, men for meg handler det egentlig om kongepokalen. Det gikk tydeligvis ikke i dag, men jeg prøvde i hvert fall, sier Warholm.

– Er det en nedtur at kongepokalen gikk til Jakob Ingebrigtsen?

– Ja, både óg. Når du prøver på noe og det ikke går inn, så er det litt nedtur. Så har jeg gjort det litt vanskelig for meg selv. Folk tror at man må springe 47 lav for å levere en god tid, men tiden min i dag holdt til EM-gull for tre år siden. Så ja, jeg setter spørsmålstegn ved juryens valg. Samtidig unner jeg Jakob den også.

– Mener du at du burde ha fått kongepokalen?

– Jeg vet ikke helt, men jeg skulle gjerne hørt begrunnelsene bak. Når Jakob og jeg holder på og kniver som vi gjør nå og har gjort de siste årene, så er det åpenbart at juryen har en tøff jobb.

Friidrettstopp svarer

En begrunnelse vil ikke Ketil Tømmernes gi. Han er president i Norges Friidrettsforbund og svarer på vegne av juryen:

– Beslutningen er tatt i henhold til regelverket. Der står det at prestasjonene vurderes, og at beslutningen tas ut fra vurderingen av prestasjoner, og ut fra skjønn.

Han ser positive sider ved diskusjonene etter NM:

– Hvert år er det stor diskusjon om hvem som bør få kongepokalen. Det er veldig bra at det er så stor konkurranse og prestisje knyttet til den høyeste utmerkelsen i NM, som er kongepokalen.

Støtte fra Iuel

Warholms treningsvenninne Amalie Iuel vant kongepokalen på kvinnesiden.

I et intervju med NRK sa hun at hun var uenig i at Ingebrigtsen tok herrenes pokal, men at hun måtte akseptere at juryen «har en litt annen virkelighetsoppfatning».

Jakob Ingebrigtsen var storfornøyd etter sin første kongepokal.

– Det er veldig gøy. Det er stort å bli hedret som kongen av NM, sa han til NRK.