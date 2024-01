Magne Hoseth ledet Lyngby for første gang da laget vant 3-1 i en treningskamp mot Hillerød søndag.

Lyngby skriver på sin hjemmeside at det var kaldt og snødde under store deler av kampen. Jonathan Amon, Marcel Rømer og Michael Opoku scoret målene for Lyngby.

Magne Hoseth er fornøyd med lagets prestasjon.

– Det var godt å komme i gang og se guttene live på en stor bane. Første omgang er litt hektisk. Balltempoet er litt for lavt. Vi kommer oss i mange fine rom, men klarer ikke å utnytte dem. Andre omgang er offensivt slik vi vil spille. Vi greier å utnytte rommene som er der. Det var en veldig sterk andre omgang av unggutta, sier Hoseth i et intervju med klubben etter kampen.

Hans første offisielle kamp som Lyngby-trener blir Superliga-kampen borte mot Nordsjælland søndag 18. februar.