Det melder Mjøndalen og Molde i en felles pressemelding torsdag. VG har tidligere skrevet at de to klubbene var enige om en avtale for 17-åringen.

– Vi er glade for at vi nå gikk i mål med overgangen. Sondre er en meget talentfull fotballspiller, som vil passe godt inn i Moldes profil. Dialogen med Mjøndalen har vært konstruktiv og profesjonell og vi takker Mjøndalen for at vi fikk til denne spennende overgangen, sier Molde-direktør Øystein Neerland. Sondre Granaas fikk sin første start i OBOS-ligaen for Mjøndalen borte mot Kongsvinger i april. I sin første sesong på seniornivå noterte unggutten seg for to mål og tre målgivende på 28 kamper.

– Jeg takker Mjøndalen for en fantastisk utviklende og spennende tid, sier Granaas selv - og legger til at han har fått et veldig godt førsteinntrykk av Molde.

Granaas bemerket seg med to scoringer i G18-debuten mot Sverige i september.