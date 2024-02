Peder Hoel Lervik (18) skal spille for Eidsvold Turn ut sesongen. Molde har blitt enig med 2.-divisjosnklubben om en utlånsavtale. Det bekrefter administrerende direktør Øystein Neerland i en melding på MFKs nettsider. «2005-modellen har de siste sesongene vært et fast inventar i A-stallen, men drar nå til Eidsvold-klubben for å få mer spilletid på høyest mulig nivå. Lervik står uten offisielle kamper for A-laget, og har kun offisielle kamper for Molde 2. Det lokale keepertalentet var også en del av laget som vant nasjonal serie for G19 i fjor», heter det.