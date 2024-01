For to og en halv uke siden skrev Rbnett at Sheriff Tiraspol-angriper David Ankeye var aktuell for Molde. Etter det Rbnett forstår var nigerianeren nær en overgang til MFK, men også andre klubber var interesserte i Ankeye.

Nå er 21-åringen klar for italienske Genoa. Serie A-klubben bekrefter signeringen onsdag. Italienske medier hevder prislappen ligger på rundt 25 millioner norske kroner.