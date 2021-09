VIF raste etter straffedrama: - Forbannet

– Det er en klar straffe, det er ikke noe å lure på, sier Magnus Wolf Eikrem til Discovery.

En sterkt uenig Fagermo sto ved siden av og ventet på å bli intervjuet, da han begynte å diskutere med Wolf Eikrem.

– Det er ikke noe tvil om at han snubler i seg selv. Den er soleklar. Til og med Eikrem er enig i det, sier Fagermo til Discovery som likevel synes poengdeling er et greit utfall av kampen.

– Ja, det er straffe. Du ser at Ellingsen får kakken på foten langt innenfor i boksen, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery, som fort endret mening da han fikk se reprisen:

– Eller... Den kan diskuteres, jeg ser den.

På vei inn til pause var VIF-kaptein Jonathan Tollås Nation svært kritisk til måten straffen ble tildelt på.

– Det jeg reagerer på er at vi har bedt om VAR i eliteserien, men dette er VAR 2.0. Det er helt åpenbart at de står og ser på skjermen når den vises i reprise. Så det gjør meg forbannet. Men jeg orker ikke stå her og prate om det, sier Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til Discovery.

– Det er tungt at de skal gjøre såpass store feil. Sånn jeg oppfatter det er det ganske vanskelig å kommunisere med dommerne. Man stiller et spørsmål, men får ikke noe svar, og det gjør det enda mer provoserende, sier Ivan Näsberg til Discovery.

Like før pause oppstod den svært dramatiske sitasjonen på Intility Arena.

Molde-spiller Martin Ellingsen fikk en liten berøring av Ivan Näsberg og gikk i bakken. Dommer blåste, men pekte på utsiden va 16-meteren. Dette til store protester fra Molde-leiren, som pekte på reprisene som rullet over storskjermen. Eirik Ulland Andersen fikk også det gule kortet for dette.

Etter at protestene fra Molde-spillerne roet seg, gikk dommeren igjen bort for å prate med linjedommer og gjorde om beslutningen.

Det fikk flere til å reagere, og VIF-spillerne freste mot dommerteamet.

– Straffesparket er soleklart. Det som er spørsmålet og problemet som er relevant her er: Brukte assistenten storskjermen til å dømme den innafor? Det vet ikke jeg, men det så slik ut, sier Eurosport-ekspert Bernt Hulsker i Fotball Direkte.

– Noen sier han gjorde det, men det vet jeg ikke. Det blir ord mot ord, legger han raskt til.

Molde-spiller Ellingsen er i likhet med Hulsker klar på at dommerteamet gjorde det rette da de ombestemte seg.

– Han er vel litt uheldig og tråkker på meg. Men er vel soleklar. Jeg snubler absolutt ikke i egne ben. Han tråkker på meg og er uheldig, sier Ellingsen til Discovery+.

Men at straffesparket i det hele tatt var klart, er det flere som er uenige i. TV 2-kommentator Kasper Wikestad skriver følgende på Twitter:

– Det straffesparket til Molde må være noe av det dummeste jeg har sett. Både straffen og det som skjer frem mot avgjørelsen.

Arrangementsansvarlig i Vålerenga, Anita Alexandersen, sier følgende om hvorfor situasjonen ble vist på storskjermen.

– Det er lov å vise én reprise av alle ting, men vi prøver selvfølgelig å sette plakat på kontroversielle situasjoner. Jeg tror det ble vurdert at denne ikke var kontroversiell, sier arrangementsansvarlig Anita Alexandersen i Vålerenga.

Hun er imidlertid klar på at hun ikke kjenner inngående hvilke vurderinger som er gjort i dette tilfellet.

Det var Henrik Bjørdal som sendte Vålerenga i ledelsen til 1–0 tidligere i omgangen. Også dette fra ellevemeteren, etter at Ola Brynhildsen var både klønete og uheldig. Det straffesparket var det ingenting å si på.

Både Vålerengas Vidar Örn Kjartansson og Moldes Magnus Wolff Eikrem og Martin Ellingsen traff metallet i den fartsfylte førsteomgangen på Intility Arena. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1–1, noe som også ble sluttresultatet.

Saken oppdateres!