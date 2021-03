Håndballen tar grep for å fullføre sesongen

Det skriver Norges Håndballforbund i en pressemelding. Det betyr at de kun spiller halv sesong.

Ni kamper mangler for for at alle lag har møtt hverandre én gang i Rema 1000-ligaen, mens to kamper mangler i 1. divisjon.

Når disse kampene skal spilles, avhenger av hvor raskt myndighetene tillater full gjenåpning for topphåndballen, står det i pressemeldingen.

– Derom det ikke åpnes for normal trening igjen fra 12. april, vil forbundsstyret gjøre en ny vurdering av situasjonen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Ingen lag rykker direkte ned.

I Rema 1000-ligaen leder Storhamar serien med to poeng foran Vipers, men med en kamp mer spilt. Camilla Herrems Sola ligger på tredjeplass. Follo leder 1. divisjon og blir stående som vinner som følge av topplasseringen etter halvspilt serie. De rykker opp.

Forbundsstyret har også en ambisjon om at NM-finalen mellom Vipers og Sola skal gjennomføres innen sommerpausen og tentativ dato er 15. mai.

