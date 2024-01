Dødsfallet kunngjøres på Zagallos Instagram-profil natt til lørdag norsk tid.

– En hengiven far, kjærlig bestefar, omsorgsfull svigerfar, trofast venn, seirende proff og et flott menneske. Et kjempeidol. En patriot som etterlater en arv med store prestasjoner, står det blant annet i innlegget.

Mario Zagallo er en legende i brasiliansk fotball: Han var ving da Pelé slo igjennom i VM i 1958, han vant igjen fire år etter og han var trener da tidenes kanskje beste fotballag, Brasils 1970-utgave, ble mestere.

Han var også assistenttrener da Brasil tok sin fjerde VM-tittel i USA i 1994, skriver Reuters.