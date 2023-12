De tidligere Molde Elite-spillerne Emilie Hovden og Thale Rushfeldt Deila, som nå spiller i henholdsvis Storhamar og Odense, tapte VM-finalen mot Frankrike. De norske håndballjentene falt som tittelforsvarer da Frankrike vant VM-finalen 31-28. Hektiske sluttminutter var ikke nok for Norge.

Dermed klarte ikke Norge noe hattrick i mesterskap. Laget vant EM i fjor og VM året før.

– Vi taper for et bedre lag i dag, både i forsvar og angrep. Vi gjør mange feil, spesielt i de siste fem minuttene – da vi egentlig ikke har råd til å gjøre feil, sa Henny Ella Reistad til Viaplay.

Norge ledet for siste gang på stillingen 10-9 i første omgang. Men tross et desperat forsøk mot slutten, gikk det ikke veien for Katrine Lunde og co.

– Det er selvfølgelig tungt, men Frankrike var bedre enn oss i dag, sa kaptein Stine Bredal Oftedal, som også var frustrert over alle de norske feilene i finalen.

Hele 18 tekniske feil ble det på Norge, og da er det ikke lett å vinne en finale i VM.

I VM for to år siden snudde Norge et tilsvarende utgangspunkt mot Frankrike, men det gikk ikke denne gangen tross et sterkt forsøk.

Lunde spilte meget godt i store deler av andreomgangen og bidro til at Norge kom opp bare ett mål (25-26) bak Frankrike.

Den regjerende OL-vinneren holdt unna og slo Norge for andre gang i dette mesterskapet. I hovedrunden i Trondheim endte det med fransk 24-23-triumf.

I juli og august neste år skal Norge ut på OL-jakt. Hittil har det blitt to norske olympiske gull (2008 og 2012).

Norges Thale Rushfeldt Deila og Emilie Margrethe Hovden under finalen i håndball-VM mellom Frankrike og Norge i Jyske Bank Boxen Foto: Beate Oma Dahle / NTB