Mari Hasselknippe (23) kom til Molde før 2023-sesongen og fikk 22 seriekamper i 2. divisjon og to cupkamper for MFKs damelag.

Målvakten har spilt det meste av sin karriere i Lyn. Hun var på lån i Hønefoss i 2020-sesongen.

Nå har 23-åringen signert for nettopp Hønefoss. Kontrakten strekker seg ut 2024. Laget spiller i 1. divisjon. De endte på sjuendeplass i årets grunnspill og ble til slutt nummer tre i sluttspillet.

Til klubbens nettside sier Hasselknippe følgende:

- Jeg er veldig takknemlig for å få muligheten til å spille for Hønefoss igjen. Jeg ser tilbake på låneoppholdet mitt i klubben høsten 2020 med bare gode minner, og gleder meg masse til å få jobbe sammen med en så motivert og god gruppe. Hønefoss har en unik drive og samhold, og jeg er veldig klar for et spennende 2024 på AKA Arena, sier Hasselknippe til honefossbk.no.

Hovedtrener Martin Klemetsrud Lindmark er også strålende fornøyd med signeringen:

- Hun vil sammen med Margaux Batt Lægreid og Ella Svingerud sørge for at vi har god konkurranse på keeperplassen. Mari var hos oss ett halvt år i 2020 og gjorde gode inntrykk i klubben. Mari kommer inn med erfaring og er en type som vil bidra bra i laget, sier Lindmark til honefossbk.no.