– Rasmus har hatt en enorm … nei, jeg vil si eksplosiv utvikling. Han har tatt veldig store steg på veldig kort tid, sier Alfred Johansson til VG.

Den tidligere akademitreneren i FC København snakker med VG under solen i Marbella. Han har forlatt talentutvikling i Kongens by og er nå hovedtrener i Rosenborg.

Fra FCK-tiden er det mange eksempler han kan bruke inn mot egne spillere, men få av dem skinner så sterkt som det Rasmus Højlund nå gjør i Manchester United.

Alfred Johansson RBK-trener

Dansken hadde syv scoringer på sine seks siste kamper før han ble skadet. Like før landslagspausen var han tilbake, og var i startoppstillingen da United slo Liverpool 4–3.

Han er en naturlig mann i startelleveren når Erik Ten Hags lag møter Brentford lørdag kveld. Alfred Johansson innrømmer at han nok er litt overrasket.

– Det er veldig imponerende det Rasmus har gjort de siste to årene. Det er en stor positiv overraskelse at han har tatt så store steg og prestert på et så høyt nivå. Men den som ikke er overrasket, det er Rasmus selv, sier Johansson.

RBK-treneren forteller hvordan spissen, så lenge Johansson har kjent ham, har gjort absolutt alt han kan for å bli bedre.

– Han har optimalisert på ernæring, på alle de fysiske aspektene i treningen for å bli raskere og sterke og på alt han for å bli bedre med ball og feilvendt, sier Johansson som starten på et lengre resonnement rundt Højlunds kometkarriere.

– Han har brukt ekstremt mange timer sammen med dyktige trenere og analytikere i FCK for å se video, for å se på bevegelser i feltet. Så har han drevet målrettet trening for å bli bedre. Han har jobbet steinhardt. Han har aldri pekt på noen andre, men han har vært ekstrem på å stille krav til medspillere og stab, sier Johansson.

Han forteller ivrig om sin gamle elev:

– «Hvordan kan jeg score mål her? Jeg vil trene mer på det her». Han drev oss veldig hardt også for at han skal bli bedre. Så det er kanskje en overraskelse for meg at han har tatt så store steg i en står klubb, men det er ingen overraskelse at han har blitt bedre. For han har aldri tatt til takke med noe annet enn det beste, sier Johansson.

Nidaros har tidligere intervjuet Emil Højlund, Rasmus’ bror, om påvirkningen fra Alfred Johansson.

– Alfred var en av de som løftet Rasmus både som type og fotballspiller. Han er veldig takknemlig for det vet jeg. Vi alle er det, men det er jo selvfølgelig Rasmus som har nådd lengst, sa han.