Alexander Blonz og hans lagkamerater i danske GOG er på full fart ut av mesterligaen i håndball etter 25-33-tap hjemme mot polske Kielce.

Blonz scoret tre mål for GOG, men det monnet lite da gjestene herjet foran 3128 tilskuere i Odense. Alt tyder på at det er Kielce som etter returkampen neste uke vil være klar for å møte Magdeburg i kvartfinale.

GOG ledet tidlig 2-1, men det neste kvarteret scoret hjemmelaget bare en gang, og dermed ledet Kielce 10-3.

Tyske Andreas Wolff imponerte i Kielce-målet, og de spanske brødrene Alex og Daniel Dujshebaev styrte ute på banen, til glede for sin trenerfar og tidligere storspiller Talant på sidelinjen. Alex scoret ni mål og Daniel to.

GOG er ett av to gjenværende danske lag i mesterligaen i håndball. Aalborg tok seg direkte til kvartfinale og spiller først i slutten av april.