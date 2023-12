VIF-kapteinen innleder med å si at det har vært en lang natt for ham etter straffenederlaget for Kristiansund.

– Jeg har kastet opp sikkert 15 ganger. Om det er på grunn av situasjonen eller kroppen eller hva det er, vet jeg ikke, sier Strandberg i intervjuet gjort med pressesjef Tina Wulf og er publisert på klubbens hjemmeside.

Kapteinen ville ikke møte mediene etter nedrykket. Også i de siste serierundene, der klubben sikret kvalikplassen, er veteranen blitt skjermet fra journalister.

Det har skapt reaksjoner. Tidligere Vålerenga-profil Kjetil Wæhler, TV 2-ekspert Yaw Amankwah og VGs kommentator Leif Welhaven er blant dem som har etterlyst kapteinen.

Strandberg forsvant fra Intility etter å ha røket i kvalikfinalen for eliteserieklare Kristiansund:

VG prøvde å få Vålerenga-kapteinen i tale tidligere mandag. Nå forteller Strandberg i intervjuet gjort med klubben om hvorfor han har valgt å være taus den siste tiden.

– Det har vært et ekstremt mye kjør på meg helt siden jeg kom tilbake her. Jeg har følt til tider at det har vært litt for mye Strandberg FC istedenfor Vålerenga, sier 33-åringen, som ble Vålerenga-spiller etter sommeren i fjor.

– Det er ikke slik det skal være. Vålerenga er mye større enn meg, jeg er bare en bitte liten del av det.

– Så synes jeg det har vært vanskelig å kunne fokusere nok og bidra på best mulig måte. Det har vært det hardeste kjøret, begrunner han.

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen synes Vålerenga og Strandberg gjør hverandre bjørnetjenester som løser etterspørselen av kapteinen på denne måten:

– Jeg kjenner igjen mønsteret. Det er bare ett ord å si, og det er barnslig. Fotballen tilhører offentligheten, publikum og supportere like mye som den tilhører klubb og spillere. Jeg har sett dette mange ganger før, så det er ikke overraskende, men det er helt meningsløst, sier Bodahl-Johansen til VG.

– Man gjør det i skjermede omgivelser og unngår kritiske spørsmål fra pressen. Dette er regissert mediepropaganda fra klubbens side mer enn det er et åpenhjertig intervju, vurderer han.

PRESSEEKSPERT: Gunnar Bodahl-Johansen.

Stefan Strandberg fastholder derimot at omgivelsene må vise forståelse for at fotballspillere også er privatpersoner.

– Folk har ikke peiling på hva som foregår privat. Ting jeg har gått gjennom i løpet av det året her. Det er ingen som har greie på det. Jeg er ikke klar for å sitte og snakke om alle ting.

– En dag er jeg kanskje det, men det er ikke sånn at alle har rett til å vite alt hele tiden. Man har private ting som man har lov til å holde for seg selv. Jeg kommer aldri til å bøye meg for sosiale medier, eller mediepress, sier han.

Strandberg ble far i høst, og han beskriver det også som en påkjenning for ham at han ikke har kunnet bidra like mye som ønsket.

– Nå har jeg nesten ikke sett sønnen min de siste tre-fire ukene. Siden forrige landslagssamling. Da har samboeren min tatt alt og jeg har nesten ikke vært til stede på hjemmebane. Jeg har brukt all min energi og krefter på Vålerenga, på det vi gjør her. Så nå skal jeg bruke litt tid med ham. Prøve å bli kjent med ham, slik hun er, sier han.

Desember måned blir ikke av det mest gledelige slaget.

– Det kommer til å bli noen tøffe uker. Fotballen er med oss hele tiden. Når det går bra og dårlig. En ting som det her setter seg i sjelen. Det blir en tøffere ferie enn noen gang, fortsetter han.

Strandbergs lagkamerater slo ring rundt kapteinen da beskjeden om at han ikke ville møte pressen kom.

– Jeg forstår ganske godt at han gjør det. Han har stått i hardt vær i egentlig hele år, så det at han har lyst på avstand og fokus på kampen har jeg forståelse for, sa målvakt Magnus Sjøeng før kvalikkampene.

– I tillegg har han akkurat blitt far, og det er ganske mye annet som skjer. Det har vært diskutert hit og dit om alt mulig rart for hans del, så jeg støtter ham fullt i det, sa Christian Borchgrevink.

Strandberg avslutter intervjuet i Vålerengas egne kanaler med et budskap som tyder på at han er klar for å fortsette i Vålerenga, selv om fortsettelsen er Obosligaen.

– Vi skal møte opp i januar med friske hoder for å legge ned den jobben som trengs, sier klubbkapteinen – som har kontrakt ut neste sesong med VIF.