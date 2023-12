Det opplyser klubben på sitt nettsted. Spillerne ble takket av på en julelunsj etter årets siste trening.

Det har vært kjent en stund at AaFK-kaptein David Fällman skal flytte hjem til Sverige når kontrakten hans løper ut. Også Kristoffer Ødemarksbakken, Erlend Segberg, Ebiye Moses, Alexander Juel Andersen, Oscar Solnørdal og Christian Mork Breivik er på utgående kontrakter og søker nye karriereutfordringer.

Lånespilleren Tobias Klysner, som var uheldig med skader og bare fikk én eliteseriekamp, blir heller ikke å se i den oransje drakten i 2024.

– Det var en fin avslutning på en skuffende sesong for alle involverte. Fellesnevneren for de som ble takket av, er at det er flotte mennesker som har vært fantastiske representanter for AaFK. Bakgrunnen for valgene rundt enkeltspillere går på en helhetsvurdering hvor både rollekrav, individuelle kvaliteter, totalitet i tropp, spillernes motiver og økonomi har spilt inn, sier sportssjef Bjørn Erik Melland i Aalesund etter julelunsjen.

AaFK opplyser at de ønsker de nevnte spillerne hell og lykke videre i karrieren.