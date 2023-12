Mushaga Bakenga ser ikke ut til å bli med Stabæk ned i 1. divisjon neste sesong. Han takket klubben i et Instagram-innlegg.

«Takk for alt, STB. Ikke minst lagkameratene! Det har vært helt nydelig å være en del av garderoben i år. Utfordringene har blitt kastet mot oss rundt ethvert hjørne, men hele veien har vi stått i det sammen», skriver spissen i innlegget.

Bakenga scoret elleve mål på 30 kamper for et Stabæk-lag som rykket ned fra Eliteserien. Det skjedde etter tapet for Haugesund i siste serierunde.

Spissen kom til Stabæk fra japansk fotball før sesongen.

Bakenga spilte åtte kamper på lån for Molde i 2015-16.