Påstandene får tidligere Manchester United-spiller Henning Berg til å reagere kraftig.

– Det er ville spekulasjoner og en argumentasjon som blir urettferdig, sier Berg til VG.

– Tidligere spillere bør holde seg for gode for å spekulere i slike holdninger, spesielt når du sitter utenfor og ikke er involvert i det daglige i United. Hva som er situasjonen er umulig å vite. Vi som er utenfor kan ikke komme med sånne utspill, for det vet vi ikke noe om.

Men Rooney kom altså med den oppsiktsvekkende uttalelsen etter Uniteds 0-1-tap for Arsenal på Old Trafford sist søndag.

Da han i Sky Sports-studio fikk spørsmål om spillerne hadde sluttet å kjempe for manager Erik ten Hag, svarte Rooney med å anklage dem for å svikte klubben ved å droppe å spille kamper.

– Det er noen ordentlig gode spillere i den troppen og prestasjonene er langt under det man forventer. Hvis du ser på skadene, så kan noen av de spillerne spille: 100 prosent, sa han.

Uttalelsen har blitt slått stort opp i engelske medier det siste døgnet.

For skadelisten er for øyeblikket lang. Manager ten Hag har omtalt situasjonen som «å svømme med hendene bundet på ryggen».

Den brasilianske midtbanespilleren Casemiro har på mange måter blitt bildet på skadeelendigheten. Han er nå omskolert til midtstopper og ble kraftig kritisert for sin prestasjon mot Arsenal.

Kaptein Bruno Fernandes og Marcus Rashford er ute med skade.

De fire foretrukne midtstopperne i Lisandro Martínez, Raphaël Varane, Harry Maguire og Victor Lindelöf er det samme.

I tillegg er Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount og Anthony Martial på skadelisten.

Rooney er ingen hvem som helst i United-historien.

I Sky Sports-studio ble han gjort oppmerksom på at han serverte seerne en tøff påstand. Det er blant annet mer å spille om de tre gjenværende kampene av sesongen.

38-åringen valgte å utdype:

– Du har et EM og en FA-cupfinale som kommer nå. Det er lett for en spiller å holde seg litt borte og så returnere når det nærmer seg EM. Jeg har sett det selv opp gjennom årene, sa han.

TRENER I SVERIGE: AIK-trener Henning Berg, her avbildet under en pressekonferanse tidligere denne sesongen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Henning Berg – som har klart å heve AIK siden han overtok roret i Allsvenskan-klubben sommeren 2023 – er likevel klar på at noe er veldig galt i hans gamle klubb.

– Det er jo sykt mange skader. Man lurer jo på hvorfor. Trener de for mye, trener de for lite, driver de for dårlig restitusjon, er oppfølgingen og den skadeforebyggende treningen for dårlig?

– Det er ikke mulig at de gjør alt riktig og har så mange skader.

Da VG spør hvordan det er for en manager å måtte forholde seg til en slik skadesituasjon, svarer Berg slik:

– Det er galskap. Da må du jobbe med spillere du aldri hadde tenkt skulle spille kamper på det nivået ennå. Du må bruke juniorspillere som ikke er klare ennå eller bruke spillere helt ute av posisjon som de gjør nå. Det er ingen god situasjon å være i.

– Du kan bare tenke deg hvor mange millioner som ligger på behandlingsbenken og ikke er på treningsfeltet og jobber hver eneste dag. Det er sjukt mye penger. Det skal ikke være mulig det som skjer nå.

Skadesituasjonen og resultatene den siste tiden gjør ikke arbeidshverdagen til manager ten Hag enkel, påpeker Berg.

– De er ikke på det nivået som mange forventer. Det er ekstra press. Det blir overskrifter hver gang det er litt motgang. Det er vanskeligere i United enn andre klubber. Det er en sirkel det er vanskelig å komme ut av, sier han.